Экономист Андрей Илларионов подтвердил свое увольнение из американского Института Катона

На своей странице в «Живом журнале» он написал, что причиной стали скандальные комментарии по поводу штурма сторонниками уходящего президента США Дональда Трампа здания Капитолия в Вашингтоне. Ранее на сайте частной исследовательской организации на странице Илларионова появилось обновление, в котором он указывался как бывший старший научный сотрудник института. До этого руководство организации объявило о проверке скандальных высказываний своего сотрудника.
2021-01-14T21:05:43+03:00
2021-01-14T21:05:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 14 января 2021
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