Экономист Андрей Илларионов подтвердил свое увольнение из американского Института Катона

На своей странице в «Живом журнале» он написал, что причиной стали скандальные комментарии по поводу штурма сторонниками уходящего президента США Дональда Трампа здания Капитолия в Вашингтоне. Ранее на сайте частной исследовательской организации на странице Илларионова появилось обновление, в котором он указывался как бывший старший научный сотрудник института. До этого руководство организации объявило о проверке скандальных высказываний своего сотрудника.