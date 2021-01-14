Россияне могут выбирать между вакцинами от коронавируса, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин

Во множестве других стран, по его словам, такого выбора нет. Сам председатель нижней палаты сказал, что уже сделал прививку.

Между тем ранее сегодня Росздравнадзор предупредил, что частные клиники в России не могут использовать вакцины, которые не прошли регистрацию. Таким образом в ведомстве прокомментировали планы некоторых медицинских учреждений начать вакцинацию препаратом от американской компании Pfizer. Чуть позже представитель службы не исключил возможность регистрации в России иностранных вакцин.