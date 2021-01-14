Социальная сеть Twitter заблокировала страницу российской вакцины «Спутник V»

Причины случившегося пока неизвестны, говорят представители Российского фонда прямых инвестиций, который участвует в разработке и производстве препарата. Сами записи на странице вакцины не удалены. Последняя была сделана 4 часа назад, в ней говорится, что Россия планирует представить документа для регистрации вакцины в Евросоюзе.