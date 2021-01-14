По делу о гибели людей под лавиной в Норильске под домашний арест отправлен дежурный единой диспетчерской службы

Он не передал предупреждение о возможном ударе стихии, рассказали красноярскому телеканалу ТВК следователи. В ночь на 9 января три человека, в том числе один ребенок, погибли при сходе лавины на горнолыжном курорте в пригороде Норильска. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

