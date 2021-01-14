Московская мэрия прорабатывает идею ввести послабления для тех, кто переболел из-за коронавируса

По словам мэра Сергея Собянина, в частности, могут разблокировать транспортные карты выздоровевших пенсионеров. О создании системы льгот для переболевших столичная администрация может рассказать уже на следующей неделе. Мэр выразил надежду, что в мае Москва вернется к обычной жизни, хотя снижение заболеваемости коронавирусом в городе, добавил Собянин, может начаться раньше. Развитие ситуации будет зависеть от активности вакцинации горожан. Сейчас препарат, по подсчету городского руководителя, получили 140 тысяч москвичей.