Власти Германии собираются существенно ужесточить действующий в стране карантин

Это связано с появлением новых, более заразных мутаций коронавируса, пишет газета Bild. Среди прочего, по словам источников издания, обсуждается возможность полной остановки общественного транспорта. По информации издания, Меркель хочет провести 20 января совещание с главами регионов и уже тогда принять решение. Канцлер пару дней назад уже обсуждала вопрос ужесточения мер с министром здравоохранения.



По ее информации, Меркель особенно встревожена новыми мутациями коронавируса и планирует продлить и ужесточить карантин как минимум до конца февраля.