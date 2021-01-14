Франция вводит с субботы комендантский час на всей территории республики

Он будет действовать с 18:00 и до 06.00, сказал премьер-министр страны Жан Кастекс. По его словам, коронавирус стремительно распространяется по всей территории государства. Все приезжающие во Францию из стран за пределами ЕС с понедельника будут обязаны пройти недельный карантин. Действовать новые ограничения будут до конца месяца.
2021-01-14T20:32:52+03:00
2021-01-14T20:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 14 января 2021
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