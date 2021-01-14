Часть экспонатов на выставке работ Фаберже в Эрмитаже может быть подделкой, утверждает коллекционер Андрей Ружников

В открытом письме на имя директора музея Михаила Пиотровского он перечисляет ряд работ, какие, по его мнению, являются всего лишь копиями. И высказывает предположение, что подделки могли попасть на выставку в чьих-то интересах как результат коррупционных схем.

Пиотровский не стал комментировать обвинения коллекционера. Он сказал интернет-изданию «Фонтанка», что подлинность предметов может всегда быть оспорена и оспаривается.

Выставка в Эрмитаже является первым за почти 30 лет показом работ ювелира Карла Фаберже. Андрей Ружников упоминался в публикации журнала Forbes «Охотники за Фаберже». Агентство РИА Новости называло его экспертом по русскому искусству.

