Коптевский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей владельца закусочной Stalin Doner Станислава Вольтмана

Его признали виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Вольтмана задержали сегодня днем у его кафе на севере Москвы. Сообщалось, что полицейские собирались составить протокол о нарушении масочного режима. Сама закусочная, работники которой были одеты в форму НКВД, проработала один день и пока что закрыта.

