ФАС собирает сведения об отказе производителей поставлять масло и сахар по фиксированным ценам

Для этого ведомство намерено в течение суток опросить торговые сети, передает агентство ТАСС. Ранее в министерстве промышленности сказали, что не видят проблем с поставками этих продуктов.

Газета «Коммерсантъ» писала сегодня, что у небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам. По словам источника в розничной компании, производители либо отказываются продавать продукцию на таких условиях, либо игнорируют запросы.

В конце прошлого года разобраться с ростом цен на ряд продуктов потребовал от правительства президент Владимир Путин.