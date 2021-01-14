«Открытые медиа»: Дочь главы СВР стала совладелицей компании-производителя оборудования для поиска нефти

Дочь главы СВР, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», стала совладелицей компании-производителя оборудования для поиска нефти. Вероника Нарышкина получила 20% в компании «Интех-Внедрение», следует из записи в Едином государственном реестре юридических лиц. Основным владельцем компании выступает предприниматель Валентин Цой, бывший депутат Госдумы от Хабаровского края. Ранее дочь Сергея Нарышкина, как пишет издание, стала совладелицей аграрной компании, которая выпускает крупы под своими брендами и под марками крупных торговых сетей. Вероника Нарышкина также занимает пост вице-президента Федерации плавания Москвы.