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20:03, 14 января 2021

Работы по строительству трубопровода «Северный поток-2» могут возобновиться у берегов Дании уже завтра

В район строительства направилось трубоукладочное судно «Фортуна», передает агентство «Интерфакс». В проектной компании подтвердили возобновление работ. По данным американского агентства Bloomberg, строительство у берегов Дании может продлиться до конца мая. После чего до июня продлится строительство в водах Германии. Раннее ряд зарубежных компаний отказались от сотрудничества с проектом из-за американских санкций.



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