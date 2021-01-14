Работы по строительству трубопровода «Северный поток-2» могут возобновиться у берегов Дании уже завтра

В район строительства направилось трубоукладочное судно «Фортуна», передает агентство «Интерфакс». В проектной компании подтвердили возобновление работ. По данным американского агентства Bloomberg, строительство у берегов Дании может продлиться до конца мая. После чего до июня продлится строительство в водах Германии. Раннее ряд зарубежных компаний отказались от сотрудничества с проектом из-за американских санкций.