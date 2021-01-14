Административное дело в отношении владельца закусочной Stalin Doner поступило в Коптевский суд Москвы

Полицейские обвинили Станислава Вольтмана в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, передает агентство «Москва». Бизнесмену может грозить арест до 15 суток. Сообщается, что Вольтмана задержали возле его кафе. Причем, поначалу речь шла о нарушении масочного режима передает телеканал Рен-ТВ. Закусочная, названная в честь Иосифа Сталина, торговала шаурмой. Кафе проработало один день, после чего было закрыто.
2021-01-14T19:34:34+03:00
2021-01-14T19:38:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 14 января 2021
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