Специалисты в Норвегии выясняют причины смерти 23 человек после прививки вакцины от коронавируса

В местном агентстве по лекарственным средствам предположили, что общие побочные эффекты препарата могли способствовать тяжелому течению болезни у пожилых людей. 13 случаев уже были изучены специалистами. Тем временем норвежский Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для пациентов старшего возраста, у кого есть серьезные заболевания. Вакцинация в королевстве начала в конце прошлого года.

