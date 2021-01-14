Последние два дня, по его словам, столичные медики фиксируют рекордный интерес горожан к вакцинации. Городской руководитель добавил, что активно делают прививки москвичи старшего поколения. Вакцинация против коронавируса началась в Москве больше месяца назад. На днях в Российском фонде прямых инвестиций, который участвует в разработке одной из вакцин от коронавируса, говорили, что все по России препарат получили более 1,5 млн. человек.
Около 140 тыс. москвичей сделали прививку от коронавируса, сказал мэр города Сергей Собянин
Последние два дня, по его словам, столичные медики фиксируют рекордный интерес горожан к вакцинации. Городской руководитель добавил, что активно делают прививки москвичи старшего поколения. Вакцинация против коронавируса началась в Москве больше месяца назад. На днях в Российском фонде прямых инвестиций, который участвует в разработке одной из вакцин от коронавируса, говорили, что все по России препарат получили более 1,5 млн. человек.