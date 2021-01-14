Около 140 тыс. москвичей сделали прививку от коронавируса, сказал мэр города Сергей Собянин

Последние два дня, по его словам, столичные медики фиксируют рекордный интерес горожан к вакцинации. Городской руководитель добавил, что активно делают прививки москвичи старшего поколения. Вакцинация против коронавируса началась в Москве больше месяца назад. На днях в Российском фонде прямых инвестиций, который участвует в разработке одной из вакцин от коронавируса, говорили, что все по России препарат получили более 1,5 млн. человек.

