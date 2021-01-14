Пензенский губернатор Иван Белозерцев отправил часть чиновников региональной администрации на уборку снега

Ранее областное управление МЧС объявило оранжевый уровень угрозы в регион из-за усиления ветра, обильного снегопада и метели. По распоряжению губернатора, начальники управлений и служб правительства области должны будут выделить до четверти своих работников, передает агентство РИА Новости. Снегопад прошел также и в других регионах европейской части России.

