Всеобщие выборы проводятся сегодня в африканском государстве Уганда

Здесь выбирают президента и парламент. Как пишет интернет-издание Allafrica, на некоторых участках местные комиссии были вынуждены перейти к ручной регистрации избирателей. Система биометрической идентификации избирателей вышла из строя, в основном из-за отключения Интернета. Два дня назад власти страны потребовали от интернет-компаний заблокировать доступ к социальным сетям.

Одним из кандидатов на пост президента страны вновь стал бессменный за почти 35 лет глава государства Йовери Мусевени. Главным оппонентом Мусевени называют певца и бизнесмена Боби Вайна, который известен своими песнями о социальной справедливости, бедности и коррупции.