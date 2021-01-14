Экономист Андрей Илларионов, по некоторым данным, больше не работает в американском исследовательском Институте Катона

На сайте организации сообщается, что он был старшим научным сотрудником с 2006 по 2021 годы. Сам Илларионов эту информацию пока не комментировал. Ранее руководство Института Катона объявило о проверке скандальных высказываний Илларионова о штурме Капитолия.