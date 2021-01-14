Экономист Андрей Илларионов, по некоторым данным, больше не работает в американском исследовательском Институте Катона

На сайте организации сообщается, что он был старшим научным сотрудником с 2006 по 2021 годы. Сам Илларионов эту информацию пока не комментировал. Ранее руководство Института Катона объявило о проверке скандальных высказываний Илларионова о штурме Капитолия.
2021-01-14T19:05:51+03:00
2021-01-14T19:05:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2773918-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:05, 14 января 2021
Загрузка комментариев...