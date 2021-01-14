Сотрудники полиции и ФСБ спасли трех школьниц в Петербурге, которые собирались совершить самоубийство

Счет времени шел на часы.

Первыми тревогу подняли родители — им пришли странные сообщения от их 13-ти летних дочерей. Школьницы просили прощения и намекали на суицид. Матери двух девочек позвонили в полицию. Около 80 человек вышли на поиски в Красногвардейском районе. Одна из сотрудниц дежурной части обратилась в ФСБ за помощью, там за несколько минут пробили телефоны и существенно сузили круг поисков. Эту историю рассказывает издание «Фонтанка. ру». В парадной одного из заброшенных домов на проспекте Энтузиастов наряд услышал шум, полицейские поднялись на этаж и увидели трех школьниц в неадекватном состоянии. Рядом с ними нашли чеки из соседней аптеки, где подросткам на 2 тысячи рублей продали некие лекарства. Девочки сказали, что потеряли смысл жизни. Их доставили в больницу. Им ничего не угрожает.

Силовики проводят проверку по факту создания так называемой «группы смерти» в интернете, в которой состояли школьницы и где их могли убеждать совершить самоубийство.

В полиции отмечают, что семьи школьниц — исключительно благополучные, а сами подростки в поле зрения служб защиты детей и полиции никогда не попадали.