В Екатеринбурге произошли беспорядки в центре для мигрантов

Иностранные граждане жалуются на применение силы ОМОНом.

Мигранты, которые живут в екатеринбургском Центре временного содержания иностранных граждан, сначала жаловались на плохое отношение к ним со стороны администрации. Потом от слов они перешли к действиям и начали активно выражать свой протест. Как пишет газета «Коммерсант», бунт спровоцировал конфликт с дежурным из-за посылок, который начал их разрывать. Сотрудник центра ругался, оскорблял мигрантов, называл обезьянами, рассказал один из иностранных граждан агентству Ura.ru.

Вскоре в здание вошел ОМОН и начал жесткие действия по отношению к протестующим, мигранты говорили, что силовики их серьезно избивали.

В региональном МВД представили иную версию случившегося. В министерстве утверждают, что инициатором беспорядков стал ранее судимый иностранный гражданин, который ожидал процедуру депортации за нарушение миграционного законодательства. Согласно версии МВД, он начал возмущаться после изъятия из его посылки спиртных напитков, а далее к нему присоединилось еще несколько человек, которые стали повреждать мебель, двери и средства видеонаблюдения, подожгли картонную коробку.

По факту беспорядков проводится проверка.