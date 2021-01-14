Власти Москвы через полторы недели примут решение по ограничениям из-за коронавируса

Мэр города Сергей Собянин надеется, что через две-три недели заболеваемость пойдет на спад. К сегодняшнему дню, по его словам, прививку от коронавируса в городе сделали уже 140 тысяч человек. Столичная администрация при этом планирует расширять список тех, кто сможет получить препарат.