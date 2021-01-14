Беспорядки произошли в центре содержания иностранных граждан в Екатеринбурге

Для стабилизации ситуации была вызвана Росгвардия, передает агентство ТАСС. В областном управлении МВД утверждают, что волнения начались после того, как перехватили посылку с алкоголем для нескольких задержанных. Участники инцидента, как пишет газета «КоммерсантЪ», настаивают, что причиной стал конфликт с администрацией из-за плохого отношения со стороны сотрудников центра к мигрантам. В результате случившегося госпитализирован один из задержанных.

