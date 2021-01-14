Задержан хозяин точки общепита, названной в честь Сталина

Станислава Вольтмана доставили в отдел МВД.

Сотрудники полиции подошли к Станиславу Вольтману, когда он на заснеженной улице давал интервью на фоне своего закрытого заведения быстрого питания. Ему сделали замечание за отсутствие маски и перчаток, а позже обвинили в неповиновении полиции. Изначально предпринимателя обязали прийти в отделение для составления административного протокола в пятницу. Но в итоге силовики решили доставить Станислава Вольтмана туда раньше, потому что увидели его у закусочной и уже «решили не ждать завтрашнего дня». Это следует из видеозаписи, которую бизнесмен прислал телеканалу RTVI. В ее финале предпринимателя насильно уводят в машину полиции, а он возмущается.

В начале неделе Станислав Вольтман рассказал, что полицейские потребовали убрать вывески закусочной с упоминанием имени Сталина, но он отказался это сделать. Точка общепита проработала на улице Зои и Александра Космодемьянских в районе станции метро «Войковская» только один день. Ее появление вызвало широкий общественный резонанс. Продавцы там носили костюмы сотрудников НКВД, а в меню были такие названия шаурмы, как «Сталинская с двойным мясом», «Хрущевская в сырном лаваше» и «От Берии с соусом ткемали».

Станислав Вольтман — выпускник духовной семинарии, как и Иосиф Сталин.