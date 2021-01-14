Жителя Уфы приговорили к восьми годам колонии за убийство подозреваемого в педофилии

Заседание по делу Владимира Санкина состоялось сегодня в Кировском районном суде Уфы. Оно проходило в закрытом формате и с участием присяжных заседателей. Последние еще в середине декабря прошлого года вынесли обвинительный вердикт в отношении Санкина, который напал на 54-летнего мужчину в его же квартире. Ранее к Санкину подошел ребенок, заявивший о домогательствах к нему и его другу со стороны неизвестного человека. В результате драки с предполагаемым педофилом Санкин нанес ему травмы. Позднее мужчина скончался в карете скорой помощи.

После возбуждения уголовного дела в отношении Владимира Санкина в интернете стали появляться петиции в защиту подозреваемого. В общей сложности их подписали более 100 тыс. человек.

Сегодня судья признал его виновным по уголовной статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и лишил свободы на 8 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Предполагаемый педофил уже ранее был судим за подобные деяния, но вышел на свободу и находился под административным надзором.



Адвокат осужденного намерен обжаловать приговор.