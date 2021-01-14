По данным РФПИ, российской вакциной от коронавируса «Спутник» привились более полутора миллионов россиян

По данным Российского фонда прямых инвестиций, российской вакциной от коронавируса «Спутник» привились более полутора миллионов россиян, однако независимый аналитик Александр Драган считает, что на самом деле вакцинированных значительно меньше, чем рапортуют власти. Драган рассказал в эфире «Эха Москвы», что проанализировал открытые данные региональных министерств здравоохранения. Драган подчеркивает, что работал только с открытыми данными, которые легко найти в интернете.

В России, по официальным данным, выявлены почти 25 тысяч новых заразившихся коронавирусом. Это на две тысячи человек больше, чем вчера. За последние сутки умерли 570 человек. Это максимальное число с начала года. Больше всего новых заболевших в Москве – почти шесть тысяч.

В предстоящий понедельник юные москвичи впервые в этом году пойдут в школу. В первый раз с первого по 11 класс – так можно резюмировать сказанное мэром Москвы Сергеем Собяниным в своем блоге. Он пишет о том, что решение далось московским властям непросто, поскольку ситуация с коронавирусом остается неопределенной. С одной стороны новогодние праздники остановили рост заболеваемости, с другой количество госпитализаций пока не уменьшается. В больницах остаются примерно 15 тысяч человек. В то же время, набирает темпы кампания по вакцинации населения. Каждый день прививки делают нескольким тысячам москвичей. Взвесив все обстоятельства, учтивая, что дети устали сидеть дома было решено разблокировать транспортные карты школьников и вернуть процесс в привычные рамки но, разумеется, с соблюдением всех предосторожностей, поскольку по словам городского главы риск заболеть у детей по-прежнему очень велик. Если в классе заболеет хотя бы один ребенок – на карантин придется отправиться всем.

Все прочие ограничения в Москве продлеваются еще на неделю, до 21 января.