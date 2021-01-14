Иностранная вакцина от коронавируса может появиться в России, но только после подтверждения их качества и регистрации

Иностранная вакцина от коронавируса, в том числе разработки компании Pfizer, могут появиться в России, но только после подтверждения их качества и официальной регистрации, — заявляет Росздравнадзор. Ранее ведомство предупредило, что частные клиники, в том числе работающие в медицинском кластере в Сколково, не имеют права использовать иностранные вакцины, не прошедшие государственную регистрацию. Об этом заявила советник главы ведомства Ольга Малева.

Ранее стало известно, что российский филиал израильской клиники «Хадасса» ведет переговоры о поставках зарубежных вакцин. «Хадасса» считает, что вправе использовать, в частности, вакцину Pfizer. Об этом «Эху Москвы» сказала пресс-секретарь клиники Анна Карабаш. В клинике подчеркнули, что вакцин Pfizer и Moderna у них пока нет.