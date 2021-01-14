В числе тех, кто 6 января ворвался в здание Капитолия, был двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер

Его опознали бывшие тренеры и партнеры по команде по видеозаписям в соцсетях, — сообщает газета The New York Times. Ранее Келлер неоднократно публиковал посты в поддержку Трампа и фото с предыдущих акций протеста в Вашингтоне. Сейчас все они удалены. Келлеру предъявлены обвинения в связи с участием в беспорядках. Он уволен из риэлторской компании, в которой работал последние три года.



Дональд Трамп выступил с заявлением после объявленного ему импичмента. В своем выступлении он отметил, что он и его сторонники всегда придерживались соблюдения законов: «Насилию и вандализму нет места в нашей стране и нет места в нашем движении. «Делай Америку снова великой» всегда было о защите верховенства закона. Ни один мой настоящий сторонник не мог напасть или причинить вред американцу. Если вы делали что-то из этого, вы не поддерживаете наше движение. Вы атакуете его. И атакуете нашу страну».

Теперь решение об импичменте президента должен утвердить Сенат. Это произойдет в начале следующей недели.

Глава корпорации Twitter Джек Дорси заявил, что совершенную этой социальной сетью блокировку аккаунта Дональда Трампа можно считать «опасным прецедентом» для свободы Интернета. После бурных обсуждений в соцсетях, а также критических оценок со стороны ряда политических деятелей Дорси впервые выступил на собственной сетевой платформе с развернутым сообщением. В нем он заявил, что «не празднует и не гордится» тем, что пришлось заблокировать президента США, отмечая при этом, что данный факт сам по себе «наносит вред свободным обсуждениям в Интернете» и «разделяет общество». Другие корпорации, по мнению главы совета директоров компании, могут воспользоваться этим фактом для того, чтобы ограничить свободу дискуссий в соцсетях. А это уже мало чем отличается от цензуры со стороны государства. Блокировка является признаком «наших неудач в продвижении здоровой культуры коммуникации». Модерирование постов пользователей в Твиттере, считает Джек Дорси, должно быть серьезным образом пересмотрено. Компания собирается вложиться в создание системы децентрализации контроля за соблюдением правил поведения пользователей в социальной сети, по аналогии с тем, как это устроено в системе цифровой валюты «Биткойн», чья технология исключает возможность внешнего воздействия со стороны отдельных лиц или организаций. Это, считает Дорси, будет для свободного и открытого Интернета наилучшей перспективой.

Сайт Нэшнл паблик радио отмечает, что помимо страницы Дональда Трампа, за время, прошедшее после событий прошлой недели в Вашингтоне, Твиттер «забанил» несколько десятков тысяч личных и корпоративных страниц пользователей. Кроме этого, аккаунты Трампа заморожены и другими известными социальными сетями. Накануне, например, об абсолютном запрете Трампу на пользование своим ресурсом заявила Snapchat. Похожим образом поступили Гугл, Ютьюб, Инстаграм, ТикТок и ряд других Интернет-платформ.

Джек Дорси уверен, что решение сразу нескольких соцсетей заблокировать аккаунт действующего президента США не было согласованным: «скорее всего, компании пришли к собственным выводам или воодушевились действиями других».