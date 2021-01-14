Комиссия спортсменов предложила ОКР использовать песню «Катюша» вместо национального гимна на крупных соревнованиях

Комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать песню «Катюша» вместо национального гимна на крупных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии спортсменов Софью Великую. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства, российские спортсмены в течение двух лет будут выступать без флага и гимна.

Мужская сборная России по гандболу в эти минуты играет первый матч на чемпионате мира в Египта против Белоруссии. Из-за санкции Всемирного антидопингового агентства, российские гандболисты выступают под названием «Команда федерации гандбола России» без национального флага и гимна.

Всемирное антидопинговое агентство разочаровано тем, что спортивный арбитражный суд не согласился со всеми предложенными санкциями в отношении российского спорта, — заявил президент ВАДА Витольд Банька после того, как суд опубликовал мотивировочную часть своего решения. Документ состоит из 186 страниц. ВАДА считает, что успешно доказала свою правоту и разоблачила попытку российских властей манипулировать данными из московской лаборатории. Однако, руководство ВАДА считает, что последовавшее наказание «несоразмерно вопиющему характеру совершенных преступлений».