Курс евро на Московской бирже этим вечером опустился до 89 рублей

Это произошло впервые с середины декабря прошлого года. Эксперты агентства «Интерфакс» сказали, что рубль активно повышается к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и подготовке компаний-экспортеров к налоговому периоду января. Поддержку рублю также оказывают высказывания представителей Банка России, что они пока не видят веских оснований для продолжения снижения ключевой ставки. В то же время инвесторов по-прежнему беспокоит рост числа заражений коронавирусом и сохранение ограничений.