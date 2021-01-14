Курс евро на Московской бирже этим вечером опустился до 89 рублей

Это произошло впервые с середины декабря прошлого года. Эксперты агентства «Интерфакс» сказали, что рубль активно повышается к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и подготовке компаний-экспортеров к налоговому периоду января. Поддержку рублю также оказывают высказывания представителей Банка России, что они пока не видят веских оснований для продолжения снижения ключевой ставки. В то же время инвесторов по-прежнему беспокоит рост числа заражений коронавирусом и сохранение ограничений.
2021-01-14T17:33:31+03:00
2021-01-14T17:33:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 14 января 2021
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