Интернет-сервис Telegram удалил 15 каналов, в которых общались американские ультраправые активисты

Во всех этих каналах администрация ресурса обнаружила экстремистские материалы, передает телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники. По его сведениям, некоторые сторонники уходящего президента США Дональда Трампа стали недавно использовать Telegram для планирования акций на инаугурации избранного президента Джо Байдена. Часть соратников Трампа перешли в мессенджер после удаления приложения Parler из основных интернет-магазинов. NBC утверждает, что несмотря на удаления каналов и цензуру, в мессенджере все еще остается «ряд» доступных каналов с публикациями сторонников превосходства белой расы или про-нацистским содержанием.

