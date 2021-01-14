В Монако госпитализирован бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони

Как передает итальянский телеканал RAI24, 84-летний политик доставлен в больницу с сердечной аритмией. Он вернется домой через несколько дней. Минувшей осенью Берлускони заразился коронавирусом. В середине сентября сообщалось о его выздоровлении. Несколько лет назад он перенес операцию на сердце, после чего долго восстанавливал силы.