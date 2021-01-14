Владельца московского кафе с шаурмой Stal’in Doner задержали полицейские

Это произошло, когда Станислав Вольтман давал интервью на фоне закусочной, которая сейчас закрыта. Предпринимателя доставили в отдел полиции силой, сам он успел записать диалог с сотрудниками МВД.

В начале неделе Станислава Вольтман рассказал, что полицейские потребовали демонтировать вывески и декоративные элементы кафе с упоминанием имени Сталина. Бизнесмен отказался это сделать. Закусочная на севере столицы проработала один день и вызвала большой резонанс. Причем у нее нашлись как противники, так и сторонники.