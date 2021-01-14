Европейский суд по правам человека признал частично приемлемым иск Украины против России

В решении инстанции говорится о систематическом нарушении Москвой в Крыму Европейской конвенции о правах человека. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал данное решение триумфальным для Киева: «Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти. Европейский суд по правам человека шаг за шагом будет подтверждать ту правду, которую доносила Украина миру, начиная с 2014 года, когда началась российская агрессия, и будет опровергать дезинформацию, которую в связи с этим распространяла Российская Федерация».

Ранее российские представители настаивали, что иск Украины не может быть принят к рассмотрению. В Москве говорят, что жалоба носит исключительно политический характер.