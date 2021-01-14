Соболь рассказала о прослушивающем устройстве, найденном в айфоне главы ее предвыборного штаба

Политик Любовь Соболь, ранее объявившая о выдвижении в Госдуму, рассказала о прослушивающем устройстве, найденном в айфоне главы ее предвыборного штаба.

Жучок нашли после аресты соратницы Любовь Соболь в декабре. Это произошло после того как юрист Фонда борьбы с коррупцией вместе с двумя другими сотрудниками, включая Ольгу Ключникову, пыталась пообщаться с Константином Кудрявцевым — предполагаемым участником группы сотрудников ФСБ, возможно отравивших Алексея Навального. Ключниковой после того как она отсидела в спецприёмнике 7 суток вернули изъятый смартфон. На нём были заметны следы вскрытия, сообщили в ФБК. По краям экрана остался заводской клей, внутри iphone нашли сим-карту с микрофоном, микросхемы для усиления радиосигнала и устройство для отслеживания перемещения. Один из контактов был связан с дисплеем. В ФБК отметили, что при установке жучка силовики повредили шлейф разговорного динамика и перепаяли аккумуляторы — не заметить этого было невозможно.

Ключникова намерена подать заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки и телефонных переговоров. Российские власти считают ФБК иностранным агентом.

Ключникова в разговоре с изданием «МБХ медиа» сообщила, что силовики, поставившие жучок, скорее всего, предполагали, что она не заметит изменений и продолжит пользоваться устройством.