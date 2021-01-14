Z Архив новостей новости
5 32 6 3646
Эксклюзив Эха 17:03, 14 января 2021

Сотрудники тюремного ведомства намерены задержать Алексея Навального, когда он вернется в Россию

В московском управлении ФСИН пояснили, что это может произойти даже до заседания суда, где будет рассматриваться вопрос о замене политику условного срока на реальный.

Главный критик Кремля собирается в это воскресенье прилететь в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления в августе. Рассмотрение запроса об изменении наказания по делу «Ив Роше» запланировано 29 января. Как пояснил «Эху Москвы» адвокат Навального, задержать его подзащитного могут максимум на 48 часов. Угрозы тюремного ведомства не повлияют на его планы, подчеркнул представитель защиты.

Политолог Валерий Соловей уверен, что сейчас Кремль прорабатывает несколько вариантов по поводу того, что делать, когда Алексей Навальный вернется в Россию как сказал Соловей в нашем эфире, при этом есть шанс, что какое-то время Навальный будет находиться на свободе. Соловей отметил, что с технической точки зрения власти легко могут сделать так, чтобы приезд Навального в Россию не был «триумфальным».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Светлана Космачева блогер, Нью-Йорк

Америка потеряла «Freedom of Speech» Очень наивно полагать, что если это произошло сейчас с одним президентом, то с другим этого не повторится завтра. Или с сенатором, или конгрессменом или губернатором или мэром. И далее Фейсбук будет контролировать каждого…

5 208 6 22616 08.01
Блоги

«УФСИН обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда» «В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24.09.2020 г. УФСИН не известно, 27.11.2020 г. в отношении Навального А.А. были начаты первоначальные розыскные мероприятия»...

5 99 6 11137 15:37
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Ничего не напоминает? Никакой свободы у них больше нет. Её отняли, как сейчас любят говорить, «частные» социальные сети. Такая коллективная газета «Правда 2.0». Только с миллиардными бюджетами долларов на один лишь маркетинг.

5 70 6 8267 09.01
Новости

ФСИН обещает предпринять все действия по задержанию Навального до решения суда по замене условного срока на реальный Как отмечается в заявлении ведомства, в конце декабря Навальный был объявлен в розыск с предписанием о задержании при установлении места нахождения…

5 44 6 5321
Блоги

Марк Цукерберг: Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram заблокированы до конца президентского срока Мы считаем, что риск позволить президенту продолжать пользоваться нашими сервисами в этот период слишком велик…

5 59 6 12558 07.01
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 198 6 24603 10.01
Блоги

Дональд Трамп: Я не пойду на инаугурацию Байдена Об этом действующий президент США написал в Твиттере…

5 148 6 19889 08.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Бан Трампа — никакая не цензура, а ответственное решение Твиттера в ответ на совершенное преступление Претензии к выступлениям Дональда Трампа сводятся к двум категориям — заведомая ложь и призывы к преступлениям…

5 74 6 10281 10.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Заблуждение московских защитников Трампа Американский «истеблишмент», встав на пути Трампа, выступил на той же стороне, что и протестующие оппозиционеры в Москве — в защиту свободы и демократии…

5 49 6 7013 12.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Предъявите извинения… Кому что и за что? Почему за Голодомор перед сегодняшними украинскими нацистами должна ответить еврейская страна, не существовавшая тогда. Это специфика нацистского подхода: поступки отдельных людей – вина всего народа, а предъявление вины – по масштабам собственных сил…

5 102 6 16917 07.01
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Распаковываем и показываем прослушку в телефоне начальника моего предвыборного штаба на выборах в Госдуму Распаковываем и показываем прослушку в телефоне начальника моего предвыборного штаба на выборах в Госдуму В любой цивилизованной стране незаконная прослушка оппозиции перед выборами в парламент страны стала бы поводом для импичмента…

5 41 6 6870 11:46
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

Это только начало После атаки на Конгресс, Трамп закончился как демократический политик. В представлении тех, кто думал, что он таковым является…

5 57 6 9669 09.01
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Разблокировать блокировку Чушь или не чушь, но за Трампа проголосовали десятки миллионов американцев. И ограничивая доступ людей к важной информации вы, по факту, устраиваете цензуру…

5 129 6 23002 08.01
Блоги

Илья Пономарев политик

Американское общество лишают важного права У Трамбо были левые взгляды. У меня тоже. Меня всегда возмущало табуирование в США этого мировоззрения, которое в течение многих лет политическими оппонентами приравнивалось к симпатиям к сопернику Америки в холодной войне…

5 37 6 6691 11.01
Блоги

Алексей Кузнецов историк

Слово о свободе слова Что же такого замечательного сокрыто в этом документе с неброским названием?..

5 58 6 11020 11.01
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

О деле врачей, секретном агенте и «корабле дураков» Кто-то скажет, что эти сюжеты остались в прошлом и нас не касаются. Дай бог. Главное, не оказаться на «корабле дураков» − с пассажирами, которые живут своей жизнью, не подозревая, что эта жизнь катится ко всем чертям…

5 120 6 22568 12.01

Популярное за неделю

Новости

Алексей Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря Соответствующее постановление управления ФСИН по Москве опубликовало интернет-издание Mash…

5 12 6 11990
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

После таких картинок Трамп становится токсичным и оставляет за собой выжженную поляну, потому что будет тяжело избираться республиканскому президенту. Все-таки последний раз Капитолий брали в 1814 году, и были это англичане…

5 97 6 85517 09.01
#слушать 49:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 198 6 24652 10.01
Блоги

Игорь Николаев экономист

Сколько денег потеряли работающие пенсионеры Такая вот социальная политика получается: дадут миллиарды рублей, пусть десятки, даже сотни в виде пособий на детей и т.п., а лишат триллионов рублей…

5 145 6 245136 08.01
8читать ;смотреть
Интервью Разворот (утренний)

Константин Северинов гость: Константин Северинов доктор биологических наук, профессор Университета Ратгерса (США)

Уровень антител, который возникает после вакцинации, настолько зашкаливающий, что даже если мутации, которые есть в новом варианте, ослабляют взаимодействие, то почти наверняка все равно вакцина будет действовать…

5 15 6 73043 11.01
#слушать 20:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8945705
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4763746

Сегодня в эфире