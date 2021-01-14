Сотрудники тюремного ведомства намерены задержать Алексея Навального, когда он вернется в Россию

В московском управлении ФСИН пояснили, что это может произойти даже до заседания суда, где будет рассматриваться вопрос о замене политику условного срока на реальный.

Главный критик Кремля собирается в это воскресенье прилететь в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления в августе. Рассмотрение запроса об изменении наказания по делу «Ив Роше» запланировано 29 января. Как пояснил «Эху Москвы» адвокат Навального, задержать его подзащитного могут максимум на 48 часов. Угрозы тюремного ведомства не повлияют на его планы, подчеркнул представитель защиты.

Политолог Валерий Соловей уверен, что сейчас Кремль прорабатывает несколько вариантов по поводу того, что делать, когда Алексей Навальный вернется в Россию как сказал Соловей в нашем эфире, при этом есть шанс, что какое-то время Навальный будет находиться на свободе. Соловей отметил, что с технической точки зрения власти легко могут сделать так, чтобы приезд Навального в Россию не был «триумфальным».