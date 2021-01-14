Росздравнадзор допустил появление в России иностранных вакцин от коронавируса

Препараты, в том числе от компании Pfizer, смогут стать доступными для россиян, если будет подтверждено их качество и официальная регистрация, передает агентство ТАСС слова руководства надзорного ведомства. До этого в пресс-службе Росздравонадзоре сказали, что частные клиники не имеют права использовать вакцины иностранного производства, которые не прошли государственную регистрацию. О переговорах по вопросу о поставках таких препаратов рассказали в московском филиале израильской клиники «Хадасса».