ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России

Большая палата Европейского суда по правам человека приняла к рассмотрению иск Киева к Москве. Россию обвиняют в нарушении прав человека в Крыму. Так, Страсбургский суд, как следует из публикации на сайте инстанции, признал, что Кремль установил контроль над полуостровом еще до проведения голосования по вопросу о статусе Крыма. По мнению ЕСПЧ, усиление военного присутствия России в Крыму было значительным. В то же время несколько обвинений против России, поданных Украиной, Большая палата не признала достаточными для рассмотрения.

Дело «Украина против России» находится в Европейском суде по правам человека с марта 2014 года.