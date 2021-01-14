Тюремное ведомство намерено задержать Алексея Навального после его возвращения в Россию

Московское управление ФСИН пояснило, что их сотрудники обязаны предпринять такие шаги до решения суда о замене условного срока на реальный. При этом в ведомстве подчеркнули, что им неизвестно фактическое место нахождения оппозиционного политика с конца сентября. Поэтому в конце декабря они объявили его в розыск. Накануне один из главных критиков Кремля объявил, что планирует вернуться в это воскресенье в Россию рейсом авиакомпании «Победа».
2021-01-14T16:31:46+03:00
2021-01-14T16:31:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2773840-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 14 января 2021
Загрузка комментариев...