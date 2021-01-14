В Москве задержан Станислав Вольтман — хозяин заведения, которое называется Stal'in Doner

Как стало известно МК, бизнесмен давал интервью на фоне закусочной, которая в настоящее время закрыта. В этот момент к нему подошли сотрудники полиции и потребовали проследовать в участок. Предприниматель отказался, после этого к нему применили физическую силу. Вольтман сообщил по телефону, что находится в полиции уже почти три часа и его, видимо, уже сегодня повезут в суд.