В Москве задержан Станислав Вольтман — хозяин заведения, которое называется Stal'in Doner

Как стало известно МК, бизнесмен давал интервью на фоне закусочной, которая в настоящее время закрыта. В этот момент к нему подошли сотрудники полиции и потребовали проследовать в участок. Предприниматель отказался, после этого к нему применили физическую силу. Вольтман сообщил по телефону, что находится в полиции уже почти три часа и его, видимо, уже сегодня повезут в суд.
2021-01-14T16:08:41+03:00
2021-01-14T16:08:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:08, 14 января 2021
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