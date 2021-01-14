Петербургская «Биокад» произвела более миллиона доз вакцины от коронавируса, однако всю партию отправили в Москву

Петербургская компания «Биокад» произвела более миллиона доз вакцины от коронавируса. Однако всю партию отправили в Москву.

Предприятие Биокад отгрузило московскому институту Гамалеи миллион и сто тысяч доз противовирусной вакцины «Спутник-Ви». Такое количество препарата для иммунизации петербургский производитель выпустил к концу декабря прошлого года. Оставить часть продукции для жителей Северной столицы предприятие не имеет права, рассказал представитель компании «Биокад» Алексей Торгов.

«Биокад» стал одним из производителей отечественной вакцины против коронавируса прошлой осенью. Всего «Спутник-Ви» сейчас выпускают на шести площадках в разных регионах страны. Ещё одну минздрав обещает запустить в ближайшее время. Отмечу, на этой неделе петербургские поликлиники приостановили запись на вакцинацию из-за нехватки препарата. Пациенты забронировали все девять тысяч доз, которые были у медиков. Накануне город получил двадцать тысяч доз, а глава комздрава Смольного Дмитрий Лисовец обещал, что ещё 90 тысяч придут до конца месяца.

Всего с начала вакцинации в Петербурге привили около 15 тысяч человек. В то же время для создания коллективного иммунитета прививку должны получить более трёх миллионов горожан.