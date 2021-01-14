Росздравнадзор разъяснил, что иностранная вакцина от коронавируса может появиться в РФ только после регистрации

Росздравнадзор разъяснил, что иностранная вакцина от коронавируса, в том числе разработки компании Pfizer, может появиться в России, но только после подтверждения их качества и официальной регистрации. Ранее ведомство заявило, что частные клиники, в том числе, работающие в медицинском кластере в Сколково не имеют права использовать иностранные вакцины, не прошедшие государственную регистрацию.

Ранее российский филиал израильской клиники «Хадасса» сообщал о том, что ведет переговоры о поставках вакцин. «Хадасса» настаивает на своем праве использовать, в частности, вакцину Pfizer. Об этом «Эху Москвы» сказала пресс-секретарь клиники Анна Карабаш.

В клинике подчеркнули, что вакцин Pfizer и Moderna у них пока нет.