Европейский суд по правам человека признал частично приемлемыми часть обвинений Украины против России

Киев утверждает, что Москва нарушала права человека в Крыму.

После вынесенного решения процесс продолжится, дальнейший график разбирательства по делу будет сформирован ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека согласился дать правовую оценку претензиям украинской стороны. Одновременно ряд обвинений Киева не признаны достаточными для рассмотрения, в частности в убийствах граждан, задержании и запугивании журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военных, политически мотивированном уголовном преследовании проукраински настроенных лиц.

Дело основано на двух жалобах Украины против России, их подали в 2014 и в 2015 годах. Российские представители считают, что иск не может быть принят к рассмотрению, жалоба Украины является политической, а акцент в ней делается на том, каким образом Крым был присоединен к России.

Украина назвала решение ЕСПЧ важным шагом на пути к привлечению России к юридической ответственности.