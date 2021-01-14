ФСИН пригрозила задержать Навального до решения суда по замене условного срока на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила задержать Алексея Навального до решения суда по замене условного срока на реальный. Адвокат политика Вадим Кобзев заявил «Эху Москвы», что это никак не повлияет на решение Навального вернуться в Россию. По закону его могут задержать не более чем на 48 часов.

Вчера Навальный пообещал вернуться в Москву в воскресенье 17 января.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика» московского центра «Карнеги» Андрей Колесников считает, что руководство России в ситуации с Навальным будет действовать без оглядки на Запад. Колесников добавил, что сейчас невозможно спрогнозировать, что будет происходить после возвращения Навального в Россию.