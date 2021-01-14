Папа римский Франциск привился от коронавируса

Прививку сделали и предшественнику Франциска Бенедикту XVI, которому сейчас 93 года. Понтифик ранее назвал вакцинацию этическим поступком. По его словам, вакцинация защищает всех людей. Итальянские СМИ отмечают, что в Ватикане сейчас применяют препарат от Pfizer и BioNTech.
2021-01-14T15:34:32+03:00
2021-01-14T15:34:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 14 января 2021
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