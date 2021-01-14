Комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню «Катюша» в качестве сопровождения российских атлетов

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать песню «Катюша» в качестве музыкального сопровождения российских атлетов вместо гимна России в ближайшие два года. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства, российские спортсмены будут выступать без флага и гимна на крупных международных соревнованиях.