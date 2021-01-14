Юрист ФБК Любовь Соболь стала обвиняемой по уголовному делу о проникновении в квартиру родственницы предполагаемого отравителя Алексея Навального. Эту информацию изданию Znak.com подтвердил адвокат Владимир Воронин. Сначала у Соболь был статус свидетеля.