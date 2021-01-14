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15:32, 14 января 2021

ФСИН обещает предпринять все действия по задержанию Навального до решения суда по замене условного срока на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний обещает предпринять все действия по задержанию Алексея Навального до решения суда по замене условного срока на реальный, — сообщает РИА. Как отмечается в заявлении ведомства, в конце декабря Навальный был объявлен в розыск с предписанием о задержании при установлении места нахождения. Навальный ранее объявил, что намерен вернуться в Москву в воскресенье 17 января.



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