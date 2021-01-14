ФСИН обещает предпринять все действия по задержанию Навального до решения суда по замене условного срока на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний обещает предпринять все действия по задержанию Алексея Навального до решения суда по замене условного срока на реальный, — сообщает РИА. Как отмечается в заявлении ведомства, в конце декабря Навальный был объявлен в розыск с предписанием о задержании при установлении места нахождения. Навальный ранее объявил, что намерен вернуться в Москву в воскресенье 17 января.