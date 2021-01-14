Европейский суд по правам человека частично признал приемлемой жалобу Украины против России по Крыму. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев.

«Сегодняшнее решение о признании приемлемости в основном касалось вопроса юрисдикции. Европейский суд не высказывается о том, правильно или неправильно Крым был присоединен к России, но отвечает на вопрос, кто несет ответственность за контроль над этой территорией. Исходя из действий российских военных, которые Россия тоже признавала, суд решил, что 27 февраля – захват Верховной Рады Автономной республики Крым – за то, что происходит в Крыму, отвечает Россия. И после 18 марта, после присоединения, Европейский суд сказал, что Россия продолжает осуществлять эффективный контроль над территорией. Дальше Европейский суд будет решать, нарушила ли после 27 февраля Россия права по Конвенции», — сказал он.

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Украины против России по Крыму. Претензии признали частично. Факты, на которые жаловалось украинское правительство, подпадают под юрисдикцию России, к такому выводу пришел Страсбургский суд. Жалобу Украины признали приемлемой в части исчезновения граждан, арестов, дискриминации крымских татар.

Европейский суд по правам человека рассмотрит случаи подавления в Крыму украиноязычных СМИ и других иностранных журналистов, на чём настаивает Киев. В то же время суд постановил, что не призван решать вопрос правомерности российского суверенитета над Крымом с точки зрения международного права.