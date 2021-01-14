Транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажирский самолет совершил экстренную посадку в «Пулково»

Новоуренгойская и Петербургская транспортные прокуратуры начали проверки после того, как пассажирский самолет из Москвы совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту «Пулково».

Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал» экстренно сел в «Пулково» сегодня утром из-за отказа пилотажно-навигационного комплекса. Пропала информации о показаниях скорости, отключился автопилот и автомат тяги. Самолет перешел в аварийный режим управления. Об этом сообщил «Интерфакс». Пилоты выполнили обязательные процедуры в зоне ожидания аэропорта «Домодедова», откуда они вылетели, и попытались там же сесть. С таким отказом оборудования была возможна только визуальная посадка и при хорошей погоде. В Подмосковье утром продолжалась метель. Поэтому самолет ушел на запасной аэродром в «Пулково». Посадка прошла благополучно. Никто не пострадал. Рейс Москва-Салехард продолжили на резервном самолете.

Накануне в аэропорту Шереметьево приземлился пассажирский самолет Airbus со сработавшим датчиком отказа тормозной системы. Лайнер следовал по маршруту Владивосток — Москва. Посадку прошла благополучно.