Глава Твиттера Джек Дорси впервые публично высказался, прокомментировав блокировку соцсетью аккаунта Дональда Трампа

Глава Твиттера Джек Дорси впервые публично высказался на своем Интернет-ресурсе, прокомментировав блокировку соцсетью аккаунта Дональда Трампа.

В подробном твитте из более десятка сообщений Дорси назвал блокировку «правильным решением», которое было принято в «экстраординарных обстоятельствах», когда социальная сеть была «вынуждена сосредоточить свои усилия на общественной безопасности». Произошедшее в Вашингтоне на прошлой неделе, по его мнению, показывает «какой вред вызывают онлайн-высказывания в оффлайне».

При этом глава совета директоров Интернет-компании заметил, что действия руководства соцсети и его лично «разделяют общество и создают опасный прецедент. Потенциальное расширение такой практики требует от Твиттера дополнительных инвестиций в создание системы децентрализованного контроля за соблюдением правил в социальной сети, аналогичной той, что используется системой цифровой валюты Биткойн. Джек Дорси считает, что такой вариант, когда Интернет-платформа не контролируется и не подвергается влиянию со стороны конкретных лиц или организаций, был бы для Твиттера наилучшей перспективой.

Дорси уверен, что возможность закрытия аккаунтов пользователей соцсетей их владельцами «является деструктивной для благородных целей и идеалов открытого Интернета».